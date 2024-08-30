استعدادات لمنظمة الصحة العالمية لإطلاق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال بعد غد بغزة

تجري الاستعدادات لانطلاق الحملة العامة للتطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة بعد غد الأحد على قدم وساق، بعدما وافقت كل الأطراف على وقف محدود لإطلاق النار.

وذكرت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، أن الجانبين المتنازعين قدما "التزاما مبدئيا بما نسميه هدن إنسانية في أماكن محددة".

وقال ريك بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إنه من المقرر أن تبدأ عمليات التطعيم قى الساعة 0600 صباحا (0300 بتوقيت جرينتش) وتستمر حتى بعد الظهيرة.

ومن المقرر أن يتم تطعيم ما إجماليه 640 ألف طفل تحت سن العاشرة. ويتطلب التطعيم الكامل جرعتين تفصل بينهما أربعة أسابيع. وتمت إقامة حوالي 400 مركز تطعيم. وهناك بالإضافة إلى ذلك نحو 300 فريق متنقل على الطرق ، وحوالي 2200 متطوع تم تدريبهم على إعطاء التطعيم.

وتهدف منظمة الصحة العالمية إلى تطعيم أكثر من 90% من الأطفال في الحملة. وتعتبر هذه التغطية ضرورية لمنع انتشار الفيروس.