إيران تؤكد اهتمامها بتحسين العلاقات مع أعضاء مجلس التعاون الخليجي

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، إن بلاده مهتمة بتحسين علاقاتها الودية والأخوية مع مجلس التعاون وأعضائه.

وأفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية، اليوم الجمعة، بأن عراقجي بحث مع البديوي سبل التعاون وتعزيز العلاقات بين إيران ومجلس التعاون الخليجي.

وأكد وزير خارجية إيران، أن بلاده مهتمة بتحسين علاقاتها الودية والأخوية مع مجلس التعاون وأعضائه، وتعتقد أنه يجب أن تدخل العلاقات بين إيران ومجلس التعاون مرحلة جديدة من التفاهم والتعاون المتبادل.

من جانبه ،أشار الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إلى أن أعضاء المجلس مهتمون بالتشاور والتفاعل مع إيران بشأن التحديات الكبرى التي تواجهها المنطقة.