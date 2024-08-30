 تفجير قنبلة غير منفجرة تعود للحرب العالمية الثانية في التشيك - بوابة الشروق
الجمعة 30 أغسطس 2024 4:20 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

تفجير قنبلة غير منفجرة تعود للحرب العالمية الثانية في التشيك

براغ (د ب أ)
نشر في: الجمعة 30 أغسطس 2024 - 3:40 م | آخر تحديث: الجمعة 30 أغسطس 2024 - 3:40 م

ذكرت شرطة التشيك، أنه تم تفجير قنبلة جوية غير منفجرة، تعود للحرب العالمية الثانية، بأمان، في انفجار تم التحكم فيه، في موقع كبير لإنتاج البتروكيماويات، في جمهورية التشيك اليوم الجمعة.

وتسبب انفجار القنبلة البريطانية، التي تزن أكثر من 200 كيلوجرام، وتم تنفيذه من خلال تفجير عن بعد، في تكوين سحابة ضخمة من الغبار في الهواء، طبقا لما أظهرته صور بثها التلفزيون.

وأقام فنيون من جهاز المفرقعات جدارا واقيا من أكياس الرمل، ارتفاعه خمسة أمتار حول القنبلة. كما تم إنشاء منطقة محظورة، تمتد لمسافة كيلومترتين حول الموقع، بالإضافة إلى منطقة حظر طيران.

وكان قد تم العثور على القنبلة على أرض مصفاة "ليتفينوف" للنفط قبل عدة أيام.

ولم يتم السماح لأي موظف بالتواجد في مباني المنشأة، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا، اليوم الجمعة، حسب متحدث باسم شركة اورلين أونيبترول، التي تملك المنشأة، حسب وكالة أنباء التشيك.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك