عمرو أديب: كل دولة لها حق اتخاذ الإجراءات اللازمة في أي مكان لحماية أمنها القومي

قال الإعلامي عمرو أديب، إن كل دولة لها حق اتخاذ الإجراءات اللازمة في أي مكان لحماية أمنها القومي.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أنه لا توجد أي دولة كبيرة إقليميًّا أو دوليًّا إلا وتستخدم كل وسائل سواء القوة العسكرية أو الاقتصادية لتحقيق أمنها القومي في أي مكان.

وأشار إلى أن مصر تتخذ إجراءات قانونية وبشكل واضح، مشددا على أن مصر تتواجد في المكان المناسب في الوقت المناسب، معقّبا: «كل ما هتنكمش كل ما الناس هتتمتد عليك».



ونوه بأن مصر لديها مصالح واضحة ولديها جيش عظيم وتاريخي، لافتا إلى أن مصر لم تكن أبدًا معتدية على أحد ولم تحصل على مياه أحد ولا غاز أحد.

وأفاد أديب بأن مصر دائما ما تكون في مكان الشرعية الدولية، متابعًا: «مصر دولة عظمى في منطقتها مهما كانت نمر بأزمة اقتصادية ولديها مسئوليات في القارة الإفريقية».