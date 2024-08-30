برلماني يشيد بجهود وزير العمل في مواجهة البطالة ومخالفات شركات إلحاق العمالة بالخارج

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بالجهود الناجحة لوزير العمل، محمد جبران، في مواجهة أزمة البطالة وتوفير الآلاف من فرص العمل للمصريين من راغبي الحصول على فرص العمالة داخل مصر وخارجها.

وقال أباظة، فى بيان له اليوم، إنه منذ تولي وزير العمل محمد جبران لمنصبه ونحن نتابع حركة كبيرة من النشاط الكبير داخل وزارة العمل بجميع قطاعاتها ومديرياتها على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن مديريات العمل بمختلف المحافظات تعلن بصورة شبه يومية عن العديد من فرص العمالة داخل مختلف المحافظات.

وأكد أن علاقات وزير العمل محمد جبران مع نظرائه العرب والاجانب أسفرت فى توفير الالاف من فرص العمالة للشباب المصرى وبمرتبات كبيرة تعدت الـ25 ألف جنيه شهريا، ومنها على سبيل المثال لا الحصر فرص العمالة التي تم الإعلان عنها بدولة البوسنة والهرسك ويتم التقديم فيها بدون تحصيل جنيه واحد من الشباب الراغب في الحصول على فرص العمالة.

ووجه النائب تحية لوزير العمل على مواقفه الحاسمة والشجاعة واتخاذ قرارات فورية بإغلاق أية شركة عمالة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج تقوم بالنصب على الشباب، مثمنا حرص الوزارة على نشر أسماء هذه الشركات بمختلف وسائل الإعلام حتى تكون عبرة لأية شركات أخرى تحاول أن تتلاعب بأحلام الشباب الراغب في الحصول على فرص العمالة بالخارج.