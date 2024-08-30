برلمان سان مارينو يعتمد التمثيل الدبلوماسي لدولة فلسطين

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس الخميس، بقرار برلمان جمهورية سان مارينو اعتماد التمثيل الدبلوماسي لدولة فلسطين كخطوة أساسية نحو التوجه للاعتراف بدولة فلسطين.

وكان برلمان سان مارينو قد شدد في قراره على ضرورة استمرار الدعم ضمن نطاق الأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين كدولة كاملة العضوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وضرورة وقف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والاستمرار في المساندة وتفعيل الممرات الإنسانية في القطاع، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وثمنت الوزارة هذه الخطوة الشجاعة والقرار التاريخي المهم، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يتعرض لها شعبنا، والذي يعبر عن التزام سان مارينو الثابت بحل الدولتين القائم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق العدالة التي طال انتظارها للشعب الفلسطيني.

ودعت الوزارة مجددا جميع الدول، خاصة الأوروبية، التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى المضي قدماً بالاعتراف كخطوة نحو إنهاء الظلم التاريخي الذي يتعرض له شعبنا منذ عقود من الاحتلال، والاعتراف بحقوقه وتطلعاته غير القابلة للتصرف، في تقرير المصير في دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.