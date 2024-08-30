وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه المستمر على محافظة جنين، والذي دخل يومه الثالث على التوالي، حيث قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، مركبة في بلدة الزبابدة جنوب جنين وكان بداخلها مجموعة من الشبان.

وبحسب شهود عيان، فإن قوات الاحتلال حاصرت أحد المنازل في أحد أحياء بلدة الزبابدة وافتعلت اشتباكا وهميا في محيط المنزل المحاصر، بينما كانت طائرة بدون طيار ترصد التحركات داخل البلدة. وسرعان ما قصفت مركبة كان يستقلها ثلاثة شبان في منطقة مجاورة.

وفي وقت لاحق، أعلن جيش الاحتلال اغتيال وسام حازم القائد في حركة حماس في جنين واثنين آخرين من خلال استهداف مركبتهم، في حين لم تؤكد أية مصادر رسمية ذلك، حيث قام الاحتلال باختطاف جثامين من كانوا داخل المركبة.

وما زالت قوات الاحتلال تفرض حصارا مشددا على مداخل جنين مع تواجد كبير للآليات العسكرية في الحي الشرقي والبلدة القديمة من جنين.

وأكد شهود عيان أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في محيط مسجد خالد بن الوليد في الحي الشرقي وأخضعت مواطنين لتحقيق ميداني قبل أن تعتقل عدداً منهم.