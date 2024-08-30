نقابة المهندسين في الإسكندرية تنظم المعرض الختامي لدعم مشروعات التخرج

نظمت نقابة المهندسين في الإسكندرية المعرض الختامي لمنح دعم مشروعات التخرج الهندسية للعام 2023 - 2024، وذلك في إطار التعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وجمعية "تنافس" ضمن مشروع "بدايتي".

ووفقًا لبيان صحفي صدر مساء اليوم الخميس، فقد نُظم المعرض بالتعاون بين لجنة الخطة الاستراتيجية برئاسة الدكتور مصطفى الحضري، ولجنة العلوم الهندسية والتدريب برئاسة المهندس محمد السعدي، ولجنة الشباب برئاسة المهندس باسل ياسر.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد هشام سعودي، نقيب المهندسين في الإسكندرية، إن نجاح المنحة هذا العام يُعد استمرارًا للنجاحات السابقة، وأن النقابة تطمح إلى تحقيق طموحات أكبر بدعم أكاديمية البحث العلمي في السنوات القادمة.

وثمّن الدكتور عمرو فاروق، نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، التعاون مع الجهات المختلفة، مؤكدًا أن الأكاديمية تعزز من إبداع مشروعات التخرج وتسعى لتقديم تكنولوجيا للمستقبل من خلال مشاريع مبتكرة.

وأوضح "فاروق" أن الأكاديمية تعمل على طرح التحالفات المستقبلية، مثل الذكاء الاصطناعي والربط بين البحث العلمي والصناعات والمجتمع، مع استهداف مشاريع من مختلف المحافظات لدراستها وتنفيذها.

وأشار "الحضري" إلى أن عدد المشاريع المتقدمة هذا العام بلغ 101 مشروع، وتم اختيار 34 منها، حيث تنافس 29 مشروعًا في المرحلة النهائية، مشيرًا إلى أن المنحة القادمة ستبدأ مبكرًا لتحديد الموضوعات التي تخدم المشروعات، مع التأكيد على دعم الأكاديمية لتوفير الوقت الكافي لتحقيق نتائج متميزة.

كما أشار المهندس أيمن السيد، رئيس جمعية "تنافس"، إلى أن هذا العام شهد زيادة في عدد المتقدمين بما يقارب ثلاثة أضعاف مقارنةً بالأعوام السابقة، مؤكدًا أهمية التعاون بين مختلف الجهات لتطوير المشاريع وتحويلها إلى منتجات حقيقية في السوق أو شركات رائدة.

واختتم المعرض بتكريم لجنة التحكيم والتقييم من أساتذة الجامعات على جهودهم الكبيرة، وكذلك جميع القائمين على تنظيم اليوم، بالإضافة إلى تكريم المشاريع المشاركة وأعضاء هيئة التدريس المشرفين عليها، وأعضاء جمعية "تنافس" واللجان المنظمة.