القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ

انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بعد عملية عسكرية استمرت 22 يوما، مخلفا دمارا واسعا وجثامين في الطرقات وتحت أنقاض المنازل.

وأفادت وكالة "الأناضول" للأنباء بأن قوات الاحتلال تراجعت من المناطق التي كانت تتوغل فيها إلى الأطراف الشرقية للمدينة بعد عملية عسكرية واسعة أطلقتها فيها قبل 22 يوما، مشيرة إلى أن مواطنين تمكنوا من انتشال جثامين 10 فلسطينيين استشهدوا خلال العملية العسكرية لجيش الاحتلال.

ووصلت الطواقم الطبية والدفاع المدني إلى المناطق التي انسحب منها الجيش، للبحث عن ضحايا تحت الأنقاض وفي الشوارع.

ووفق شهود عيان، فإن انسحاب القوات الإسرائيلية من خان يونس كشف عن دمارا هائلا في مئات المباني السكنية والمنازل وبالطرقات البنية التحتية جراء القصف وأعمال التجريف.

من جانبها، أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية بأن طواقم الإسعاف انتشلت جثامين 9 شهداء في مناطق متفرقة شرقي مدينة خان يونس.