جوتيريش يدعو إلى الوقف الفوري لعمليات إسرائيل العسكرية بالضفة الغربية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى الوقف الفوري لعمليات إسرائيل العسكرية في الضفة الغربية، حسبما أفاد المتحدث باسمه يوم الخميس.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه الشديد من التطورات الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك إطلاق إسرائيل يوم الأربعاء عمليات عسكرية واسعة النطاق في جنين وقلقيلية وطوباس، والتي شملت تنفيذ غارات جوية وأسفرت عن سقوط ضحايا وتدمير في البنية التحتية المدنية، وفقا لما ذكره ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، في إحاطة يومية.

وقال دوجاريك إن الأمين العام "يدين بشدة فقدان الأرواح، بما في ذلك الأطفال".

وقال جوتيريش إن هذه التطورات الخطيرة تؤجج الوضع المتفجر أصلا في الضفة الغربية، وتزيد من إضعاف السلطة الفلسطينية، ودعا إلى وقف فوري لهذه العمليات، حسبما أشار المتحدث.

ووفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) فقد قتل ما لا يقل عن 15 شخصا في محافظات جنين وقلقيلية وطوباس في أقل من يومين، فيما أصيب عديدون آخرون بجروح.