 تموين مطروح: استلام دفعة جديدة من أسطوانات البوتاجاز التجارية بدلاً من الأسطوانات المتهالكة - بوابة الشروق
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تموين مطروح: استلام دفعة جديدة من أسطوانات البوتاجاز التجارية بدلاً من الأسطوانات المتهالكة

أحمد سباق
نشر في: الجمعة 30 أغسطس 2024 - 11:27 م | آخر تحديث: الجمعة 30 أغسطس 2024 - 11:27 م

قالت المهندسة هند مساعد، مدير مديرية تموين مطروح، إنه تم استلام دفعة جديدة من أسطوانات البوتاجاز التجارية والخاصة والفنادق، والتي وصلت لعدد من مستودعات التوزيع، وذلك في إطار حملة لجمع وإعدام الأسطوانات المتهالكة.

وأوضحت مدير مديرية تموين مطروح أنه بناءً على تعليمات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تقرر بالاشتراك مع إدارة الحماية المدنية تكهين ومصادرة الأسطوانات التجارية المتهالكة، ومنع توريد حصص جديدة لأصحاب المستودعات غير الملتزمين بتجديد الأسطوانات المتهالكة بأخرى جديدة. كما أشارت إلى ضبط عدد كبير من الأسطوانات المتهالكة اليوم، والتي قام أصحابها بتوريدها.

ونظمت مديرية تموين مطروح عددا من الحملات المكبرة على مستودعات توزيع أسطوانات الغاز التجارية، لجمع وإعدام الأسطوانات المتهالكة، وذلك بناءً على تقارير صادرة من الأمن الصناعي تفيد بتهالكها وتعريض حياة المواطنين للخطر.


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