تدريب الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين على برنامج العلاج المعرفي السلوكي لتنمية التفكير الإيجابي لدى طلاب المدارس بالمنيا

في إطار توصيات وزارة التربية والتعليم، واستعدادًا لتنفيذ مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، أعلن الدكتور علي عبدالسلام، مدير عام مديرية التربية والتعليم بالمنيا، عن بدء تدريب الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين على برنامج العلاج المعرفي السلوكي، والذي يهدف إلى تعزيز التفكير الإيجابي لدى الطلاب في مدارس محافظة المنيا.

وأوضح عبدالسلام أن هذا التدريب يأتي ضمن مشروعات إدارة التخطيط الاستراتيجي للعام الدراسي 2024 - 2025. ويهدف المشروع التربوي "العلاج المعرفي السلوكي في تنمية التفكير الإيجابي" إلى دعم السلوكيات الإيجابية لدى الطلاب، وتجنب العنف والعدوان، وهو تجربة فريدة من نوعها على مستوى الجمهورية.

وأشار عبدالسلام إلى أن هذه المبادرة تمثل إحدى التجارب المتميزة التي قدمتها إدارة التخطيط الاستراتيجي بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، حيث تُعد أول تجربة حقيقية وواقعية يتم تطبيقها على الطلاب في المدارس. ومن المقرر أن تستمر فعاليات التدريب حتى 12 سبتمبر 2024، لتدريب مجموعة من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين على البرنامج.