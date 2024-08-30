 مكتبة الإسكندرية تشهد حفلاً موسيقيا لسعد العود ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي 21 - بوابة الشروق
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مكتبة الإسكندرية تشهد حفلاً موسيقيا لسعد العود ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي 21

هدى الساعاتي
نشر في: الجمعة 30 أغسطس 2024 - 11:49 م | آخر تحديث: الجمعة 30 أغسطس 2024 - 11:49 م

أحيا الفنان سعد العود مساء اليوم الجمعة حفلاً موسيقياً بمكتبة الإسكندرية، بمصاحبة فرقته الموسيقية، وذلك علي خشبة المسرح المكشوف بالساحة الخارجية لمكتبة الإسكندرية، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي في نسخته الحادية والعشرين.

وخلال الحفل، قدم الفنان سعد العود باقة من الأغاني من ألحان سيد مكاوي، وبليغ حمدي، وسيد درويش، مثل: الصحبجية، ليلة امبارح مجانيش يوم، اللي تاعبنا سنين في هواه، الحلوة دي، محسوبكم انداس، علي حسب وداد، اه يا جميل، زي الهوا، الأقصر بلدنا، بتناديني تاني ليه، الليلة الكبيرة، وسط تفاعل وتناغم من الحاضرين من جمهور الحفل.

جدير بالذكر أن مهرجان الصيف الدولي هو حدث سنوي تنظمه مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي، وتشهد نسخة المهرجان هذا العام مشاركة فرق وفنانين من 6 دول (مصر - تونس - ألمانيا - فرنسا - البرتغال - أمريكا)، وذلك خلال الفترة من 1 أغسطس حتي 31 أغسطس، حيث يشهد المهرجان تنوعًا يناسب جميع الأذواق، فعلى صعيد الحفلات الغنائية والموسيقية.

ويستضيف المهرجان عددًا من أبرز الأسماء على الساحتين المصرية والعربية مثل: هشام عباس، وعلى الحجار، وأنوشكا، وأبو، وعمر خيرت، وخالد الكمار، ونوران أبو طالب، ونوال بن كريم، وفؤاد ومنيب، وعلي الهلباوي، ونسمة عبد العزيز، وسعد العود، وهيثم الحضيري وغيرهم.

 

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