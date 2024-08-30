سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أجرى اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، جولة ميدانية لمتابعة سير الأعمال الإنشائية بمستشفى بني مزار الجديد، بنسبة تنفيذ بلغت 85% وبتكلفة مالية تجاوزت 700 مليون جنيه.

وأشار «كدواني» إلى أن المستشفى يمثل إنجازًا صحيًا كبيرًا، ويوفر خدماته لأهالي مركز بني مزار والمناطق المجاورة.

وأكد محافظ المنيا أنه من المقرر الانتهاء من الأعمال الإنشائية بحلول شهر مارس المقبل، ليبدأ التشغيل التجريبي للمستشفى وتقديم الخدمات الصحية للمرضى منتصف العام المقبل.

رافق المحافظ خلال الزيارة عدد من نواب البرلمان، وإكرام محمود رئيس مركز بني مزار، ووكلاء وزارات الصحة والتضامن الاجتماعي، ومسؤولي التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.