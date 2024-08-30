عمرو أديب: يجب وقف البلطجة الكهربائية وتغليظ عقوبات سارقي التيار

قال الإعلامي عمرو أديب، إن وزارة الكهرباء أحصت فقط وجود 300 ألف شخص يسرقون الكهرباء في مصر، وفق إحصاء نُسب للوزير محمود عصمت تضمن الإعلان عن إرسال بيانات هؤلاء الأشخاص لوزارة التموين لرفع الدعم عنهم.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن هذا الأمر يعني أن هناك ملايين آخرين يسرقون التيار، بحكم أن الوزير حديث في منصبه.

وأشار إلى أن ما يحدث في سرقة الكهرباء هو قمة الهدر، كما أنه يتسبب في رفع أسعارها، معتبرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من موارد مصر يتعرض للسرقة.

ودعا أديب، الوزير لاتخاذ إجراءات أكثر قسوة، سواء السجن أو الغرامة، ضاربا المثل بطرح 10 آلاف جنيه غرامة لكل شخص يسرق الكهرباء.

وفيما وصف هذا الأمر بأنه بلطجة كهربائية، فقد شدد على ضرورة وقف هذه الممارسات، سواء في قطاع الكهرباء أو غيرهم.

وكانت معلومات قد نُسبت إلى وزارة الكهرباء، بعضها إلى الوزير عصمت، مفادها أنه تم إرسال بيانات 300 ألف شخص لوزارة التموين لرفع الدعم عنهم لسرقتهم التيار الكهربائي عبر الحصول عليها بشكل غير شرعي.

وقبل أيام، وخلال ترؤسه اجتماعًا لمجلس المحافظين، أكّد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ضرورة التعامل مع سرقات التيار الكهربائي ومتابعة هذا الملف بشكل دوري.

وقال مدبولي إنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف كل صور الدعم الذي يحصل عليها من الدولة، هذا بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وذلك بما يسهم في القضاء على هذا السلوك السلبي الذي يضر المجتمع كله.