ليستر سيتي يدخل سباق التعاقد مع مصطفى محمد

أحدث مصطفى محمد، نجم نانت، ضجة في سوق الانتقالات قبل ساعات قليلة من غلق نافذة الانتقالات الصيفية في الدوري الفرنسي، بعد دخوله دائرة اهتمامات ليستر سيتي الإنجليزي بقوة، حسبما أفاد تقرير صحفي.

وفقا لصحيفة «ليكيب» الفرنسية، سيكون مصطفى محمد هدفا للهجمات الإنجليزية، اليوم الجمعة، وقد اتخذ ليستر سيتي خطوات بالفعل بشأن مهاجم نانت.

أشارت «ليكيب» إلى أنه من المتوقع أن يحدث مصطفى محمد هزة في اليوم الأخير من سوق الانتقالات بالنسبة لنانت، وتحوم الشكوك حول بقاء مصطفى محمد في فرنسا.

أكدت الصحيفة أن ليستر سيتي بدأ مفاوضات صريحة للتعاقد مع مصطفى محمد خلال اليوم الجمعة.

وأشارت تقارير صحفية في وقت سابق إلى رغبة مصطفى محمد في الرحيل عن نانت وخوض تحد جديد في مسيرته.

ولم يبدأ مصطفى محمد في التشكيل الأساسي مع نانت في المباريات الثلاثة الماضية في الموسم الجديد، وشارك من مقاعد البدلاء، على الرغم من تألقه في الموسم الماضي وكأن أحد العناصر الأساسية في الفريق.