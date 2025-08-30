شهدت محافظة بورسعيد واقعة مؤسفة؛ إثر قيام شاب بطعن شقيقه بسلاح أبيض أثناء دفاعه عن أمه.

تلقى اللواء محمد خليل الجمسي مدير أمن بورسعيد، اليوم السبت، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين شقيقين داخل منزل الأسرة بمساكن المنطقة الثالثة، بعدما حاول الأخ الأصغر الاعتداء على والدته، فتدخل شقيقه الأكبر "خ" مستخدمًا سلاحًا أبيض لمنعه.

وأدت المشاجرة إلى إصابة الشقيقين بجروح قطعية نافذة في اليدين والقدمين.

ونقلت سيارة الإسعاف المصابين إلى قسم الطوارئ بمستشفى السلام لتلقي الرعاية الطبية.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة بقسم شرطة حي المناخ ببورسعيد، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.