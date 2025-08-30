مصطفى محمد يقود نانت لفوز مثير على أوكسير

قاد مصطفى محمد، مهاجم نانت، فريقه لتحقيق فوز مهم على أوكسير بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب "دي لا بوجوار"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي لموسم 2025-2026.

وافتتح مصطفى محمد التسجيل في الدقيقة التاسعة بعدما استلم كرة داخل منطقة الجزاء وسددها ببراعة في شباك الحارس، ليمنح فريقه أفضلية مبكرة حافظ عليها حتى صافرة النهاية.

بهذا الانتصار حصد نانت أول ثلاث نقاط له هذا الموسم، ليرتقي من المركز الخامس عشر إلى المركز الحادي عشر مؤقتاً، بينما تجمد رصيد أوكسير عند 3 نقاط في المركز الثاني عشر.

وحقق الفريق الأصفر أول انتصار بعد خسارتين متتاليتين أمام باريس سان جيرمان وستراسبورج بنفس النتيجة (1-0).