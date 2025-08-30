في إطار التعاون بين مهرجان إيزيس الدولي ومجموعة من المراكز الثقافية الأجنبية بالقاهرة، دعم المجلس الثقافي البريطاني مشاركة الكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم، المديرة الفنية للمهرجان، في مهرجان إدنبرة الدولي للفنون الأدائية باسكتلندا ممثلة عن المهرجان، لاختيار عدد من العروض المسرحية لدورة العام المقبل من مهرجان إيزيس.

وأكدت عبد المنعم أن المشاركة في مهرجان إدنبرة كانت تجربة ملهمة وفرصة حقيقية للالتقاء بفنانين موهوبين، إضافة إلى الاطلاع على أحدث التجارب المسرحية لصانعات المسرح من مختلف أنحاء العالم.

وأضافت أن هذه المشاركة منحتها فرصة التعرف والتحاور مع عدد من مديري الفنون والمبرمجين بأهم مهرجانات المسرح العالمية، مؤكدة أنها استفادت كثيرًا من النقاشات الفكرية واللقاءات، وستنقل خبراتها إلى زملائها لدعم تطوير مهرجان إيزيس.

وأشارت إلى تقدير فريق عمل المهرجان لدعم المجلس الثقافي البريطاني وحرصه على تطوير ملف الصناعات الثقافية في مصر.

ويُنظم مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة بواسطة مؤسسة جارة القمر، وتضم إدارته المخرجة والممثلة عبير لطفي رئيسة المهرجان، والكاتبة والمخرجة عبير علي حزين، والكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم مديرتي المهرجان، إلى جانب مصطفى محمد ومنى سليمان كمديرين تنفيذيين، ويقام تحت رعاية وزارة الثقافة، وتنطلق دورته الثالثة "دورة سميحة أيوب" خلال الفترة من 25 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر المقبل.