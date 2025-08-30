 مواعيد مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا - بوابة الشروق
السبت 30 أغسطس 2025 3:13 م القاهرة
مواعيد مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

محمد ثابت
نشر في: السبت 30 أغسطس 2025 - 2:58 م | آخر تحديث: السبت 30 أغسطس 2025 - 2:58 م

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن مواعيد مباريات ريال مدريد في المرحلة الأولى من دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، حيث يبدأ الفريق الملكي رحلته الأوروبية يوم الثلاثاء 16 سبتمبر ضد فريق مارسيليا على ملعب "سانتياجو برنابيو".

جدول مواعيد المباريات في دوري أبطال أوروبا

الجولة الأولى: ريال مدريد × أولمبياكوس، الثلاثاء 16 سبتمبر، الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة الثانية: كيرات ألماتي × ريال مدريد، الثلاثاء 30 سبتمبر، الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة الثالثة: ريال مدريد × يوفنتوس، الأربعاء 22 أكتوبر، الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة الرابعة: ليفربول × ريال مدريد، الثلاثاء 4 نوفمبر، الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة الخامسة: أولمبياكوس × ريال مدريد، الأربعاء 26 نوفمبر، الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة السادسة: ريال مدريد × مانشستر سيتي، الأربعاء 10 ديسمبر، الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة السابعة: ريال مدريد × موناكو، الثلاثاء 20 يناير، الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة الثامنة: بنفيكا × ريال مدريد، الأربعاء 28 يناير، الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.


