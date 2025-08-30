مواعيد مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن مواعيد مباريات ريال مدريد في المرحلة الأولى من دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، حيث يبدأ الفريق الملكي رحلته الأوروبية يوم الثلاثاء 16 سبتمبر ضد فريق مارسيليا على ملعب "سانتياجو برنابيو".

جدول مواعيد المباريات في دوري أبطال أوروبا

الجولة الأولى: ريال مدريد × أولمبياكوس، الثلاثاء 16 سبتمبر، الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة الثانية: كيرات ألماتي × ريال مدريد، الثلاثاء 30 سبتمبر، الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة الثالثة: ريال مدريد × يوفنتوس، الأربعاء 22 أكتوبر، الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة الرابعة: ليفربول × ريال مدريد، الثلاثاء 4 نوفمبر، الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة الخامسة: أولمبياكوس × ريال مدريد، الأربعاء 26 نوفمبر، الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة السادسة: ريال مدريد × مانشستر سيتي، الأربعاء 10 ديسمبر، الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة السابعة: ريال مدريد × موناكو، الثلاثاء 20 يناير، الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الجولة الثامنة: بنفيكا × ريال مدريد، الأربعاء 28 يناير، الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.