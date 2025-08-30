قالت الدكتورة منار غانم، عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر على مدار الأسبوع الجاري بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يزيد من فترات سطوع الشمس.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن المرتفع الجوي يؤدي إلى ارتفاع طفيف في الحرارة بمعدل يتراوح ما بين درجتين إلى 3 درجات.

وتوقعت أن تتراوح العظمى المقاسة في الظل على القاهرة بين 36 إلى 37 درجة، منوهة أن المحسوسة تصل إلى 40 درجة بسبب ارتفاع نسب الرطوبة.

وأشارت إلى أن الأجواء على مدار الأسبوع ستكون شديدة الحرارة رطبة نهارًا على معظم المحافظات الداخلية، وحارة رطبة على المحافظات الساحلية الشمالية.

وأكدت أن الارتفاعات التي تشهدها درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة «طفيفة»، ولن تكون بنفس شدة الارتفاعات على مدار شهري يوليو وأغسطس.