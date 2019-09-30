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قررت دائرة الاستئناف بالمحكمة الإدارية في تونس، مساء الاثنين، رفض كافة الطعون على نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.