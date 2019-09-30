 تونس.. رفض كافة الطعون على نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية - بوابة الشروق
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تونس.. رفض كافة الطعون على نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية

نور رشوان
نشر فى : الإثنين 30 سبتمبر 2019 - 1:16 م | آخر تحديث : الإثنين 30 سبتمبر 2019 - 1:16 م

قررت دائرة الاستئناف بالمحكمة الإدارية في تونس، مساء الاثنين، رفض كافة الطعون على نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.

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