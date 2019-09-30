سجين من الويغور ومنظمة شبابية بلقانية يفوزان معا بجائزة حقوقية أوروبية

فاز المفكر الصيني الويغوري السجين، إلهام توهتي، ومبادرة شباب البلقان لحقوق الإنسان بشكل مشترك بجائزة فاتسلاف هافيل التي يمنحها مجلس أوروبا في مجال حقوق الإنسان.

وقالت ليليان موري باسكييه، رئيسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا: "اليوم، بينما نظهر اعترافنا ودعمنا لهم، نرسل أيضا رسالة أمل لملايين الأشخاص الذين يمثلونهم ويعملون من أجلهم".

ونيابة عن توهتي، تعهد إنفر كان من مبادرة إلهام توهتي بمواصلة الجهود لإطلاق سراح خبير الاقتصاد الويغوري البارز، الذي حكمت عليه محكمة صينية بالسجن مدى الحياة في عام 2014 بتهمة التحريض على الانفصالية.

ومن ناحية أخرى، حذر إيفان ديوريتش، المدير الصربي لمبادرة شباب البلقان لحقوق الإنسان، قائلا: "لا تصموا آذانكم عن صوت طبول الحرب القادم من البلقان.. لسنا غرباء، إننا أوروبيون".