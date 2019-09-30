تنزانيا تطالب شركة التعدين التابعة للدولة ببيع الذهب في السوق المحلية

تعتزم شركة "ستامي جولد" التنزانية المملوكة للدولة بيع إنتاجها من الذهب في تنزانيا، بعد انتهاء عقود التصدير الحالية في نوفمبر المقبل، بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي نيوز" عن وزير التعدين التنزاني، دوتو بيتيكو.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن هذه الخطوة تستهدف تحقيق أفضل عائد من بيع الذهب من خفض النفقات غير الضرورية.

من ناحيته قال جراي شاميكا، المدير العام لشركة "ستامي جولد"، إن الشركة بدأت مشروعا لإعادة استغلال مخلفات التعدين، بهدف إطالة عمر منجم "بيهارامولو" للذهب بما يتراوح بين 7 و10 سنوات.

يذكر أن شركة "ستامي جولد" هى إحدى شركات "الشركة العامة للتعدين" في تنزانيا.