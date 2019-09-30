أشلي بارتي تثير الجدل حول مشاركتها في دورة بكين للتنس

أبدت الأسترالية المصنفة الأولى عالميا، أشلي بارتي أمس الأحد، ثقتها بقدرتها على خوض منافسات دورة الصين الدولية التي بدأت منافساتها رسميًا السبت في بكين، بعدما عانت في وقت سابق هذا الأسبوع من آلام في ربلة الساق.

وخسرت بارتي (23 عاما) في نصف نهائي دورة ووهان الصينية الجمعة أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا التي احتفظت في نهاية المطاف بلقبها على حساب الأميركية أليسون ريسك في النهائي أول أمس، واحتاجت الأسترالية خلال نصف النهائي، الى علاج طبي لربلة الساق اليسرى.

لكن بارتي المتوجة هذا العام بلقب بطولة رولان جاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى، أشارت الأحد الى أنها تنزل الى أرض الملعب منذ مباراتها الأخيرة، وأنها تتطلع للقيام بذلك «بعد ظهر اليوم (للتمارين نظرا لأنها معفية من خوض الدور الأول)».

أضافت «لكن مما بدت عليه الأمور حتى الآن، سيكون الوضع أفضل بشكل طفيف مما توقعنا، وهذا أمر جيد».

وأكدت «أنا واثقة من أنني لن أعاني من مشاكل».

وكان اليوم الأول من دورة بكين، وهي إحدى دورات البريمير لدى المحترفات، قد شهد خروج المصنفة ثانية عالميا التشيكية كارولينا بليشكوفا بخسارتها أمام اللاتفية يلينا أوستابنكو 5-7، 6-3، و5-7.