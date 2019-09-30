إثيوبيا تسيطر على لقب الرجال والسيدات في ماراثون برلين

وكاد بيكيلي البالغ من العمر 37 عاما أن يحطم الرقم القياسي العالمي لكنه انهى السباق بفارق ثانيتين فقط عن الرقم القياسي.

وكاد بيكيلي البالغ من العمر 37 عاما أن يحطم الرقم القياسي العالمي لكنه انهى السباق بفارق ثانيتين فقط عن الرقم القياسي.

وكاد بيكيلي البالغ من العمر 37 عاما أن يحطم الرقم القياسي العالمي لكنه انهى السباق بفارق ثانيتين فقط عن الرقم القياسي.