ترامب يرغب في لقاء مُسرِب معلومات مكالمته مع رئيس أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد، إن من حقه ان يلتقي مسرب المعلومات المجهول الذي قدم شكوى بشأن سلوك الرئيس مع أوكرانيا، والتي تفاقمت لتتحول إلى تحقيق لمساءلته الأسبوع الماضي.

وقال ترامب عبر صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي "مثل كل أمريكي، أستحق مقابلة من اتهمني، خاصةً عندما يستعرض موجه الاتهام هذا، الذي يطلق عليه 'مسرب المعلومات'، محادثة مثالية مع زعيم أجنبي بطريقة غير دقيقة ومزيفة على نحو مطلق ".

وطالب الرئيس الأمريكي، في سلسلة من التغريدات، مقابلة جميع المصادر التي أُبلغت بشكوى مسرب المعلومات واستجواب عضو الكونجرس آدم شيف، رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي، لكشف محاولات الغش والخيانة.

وأضاف ترامب "هل كان هذا الشخص يتجسس على الرئيس الأمريكي؟" "يجب أن تكون هناك عواقب كبيرة!"

تأتي هذه التصريحات بعد أيام من قيام الديمقراطيين بفتح تحقيق مساءلة ترامب تمهيدا لعزله، وأظهر استطلاع أجرته شبكة "سي بي إس" الأمريكية يوم الأحد أن غالبية ضئيلة من الأمريكيين - 55 بالمئة- يؤيدون هذا المجهود.