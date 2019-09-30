دورتموند ينفي إجراء نقاش حول مستقبل فافري بسبب سوء النتائج

نفى ميشائيل تسورك، المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، وجود نقاش داخل إدارة النادي حول المدير الفني لوسيان فافري بعدما اهدر الفريق الفوز في مباراتين من إجمالي ست مباريات خاضها الفريق في الدوري حتى الآن.

نفى ميشائيل تسورك، المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، وجود نقاش داخل إدارة النادي حول المدير الفني لوسيان فافري بعدما اهدر الفريق الفوز في مباراتين من إجمالي ست مباريات خاضها الفريق في الدوري حتى الآن.

نفى ميشائيل تسورك، المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، وجود نقاش داخل إدارة النادي حول المدير الفني لوسيان فافري بعدما اهدر الفريق الفوز في مباراتين من إجمالي ست مباريات خاضها الفريق في الدوري حتى الآن.

وفي تصريحات لصحيفة "رور ناخريشتن"، قال تسورك أمس الأحد:" بالتأكيد، لا نجري نقاشا حول المدير الفني".

وفي تصريحات لصحيفة "رور ناخريشتن"، قال تسورك أمس الأحد:" بالتأكيد، لا نجري نقاشا حول المدير الفني".

وفي تصريحات لصحيفة "رور ناخريشتن"، قال تسورك أمس الأحد:" بالتأكيد، لا نجري نقاشا حول المدير الفني".