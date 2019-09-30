رئيس وزراء هولندا يزور أستراليا الشهر المقبل







من المقرر أن يزور رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، أستراليا، الشهر المقبل، لمناقشة كيفية تحقيق العدالة لأسر الذين لقوا حتفهم في حادث إسقاط طائرة ماليزية فوق أوكرانيا، بالإضافة لأمور أخرى.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم الاثنين، في بيان" هذه سوف تكون ثاني مرة نرحب فيها برئيس الوزراء روته لأراضينا، وأنا أتطلع لمناقشة سبل تعزيز علاقتنا الوثيقة بالفعل".

وأضاف " ناقشاتنا سوف تركز على تعزيز علاقتنا التجارية الثنائية، والتعاون الدولي لتحقيق العدالة لأسر ضحايا الطائرة الماليزية "إم اتش 17"، وفرص توسيع التعاون بين الدولتين".

وسوف يلتقى روته بأفراد الجالية الهولندية بأستراليا ورجال الأعمال ومجموعة من مسؤولي الحكومة الاتحادية، وذلك خلال زيارته التي سوف تستمر من 9 إلى 11 أكتوبر المقبل.

وكان قد جرى استهداف طائرة ماليزية في طريقها من امستردام إلى كوالالمبور فوق شرق أوكرانيا باستخدام صاروخ أرض- جو، حيث يعتقد فريق دولي من المحققين أن الصاروخ مصدره روسيا.

وقد لقى جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم 298 راكبا، بينهم 27 استراليا و 193 هولنديا حتفهم.

ويشار إلى أن هذه المنطقة تخضع لسيطرة جماعة منفصلة موالية لروسيا، ونفت روسيا تورطها في الحادث.