وسيم السيسي يحاضر عن تاريخ المؤمرات على مصر بجامعة سوهاج

شهد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الأحد، فعاليات اللقاء التثقيفي تحت عنوان "المؤامرة على مصر، الطب عند القدماء المصريين"، والتي حاضر فيها عالم المصريات الدكتور وسيم السيسي، أستاذ جراحة المسالك البولية، ونظمها أسرة طلاب من أجل مصر بقاعة المؤتمرات الكبرى بالحرم الجامعي.

وفي بداية كلمته رحب الدكتور أحمد عزيز بالعالم الكبير الذي يملك الكثير من المعلومات عن تاريخ مصر وما مرت به من اعتداءات ومحاولات لاسقاطها، وتوجه إليه بخالص الشكر والتقدير لتحمله مشاق السفر لكي يلتقي بأبناءنا الطلاب ليستفيدوا من علمه وخبرته،

ومن جانبه أعرب الدكتور وسيم السيسي، عن بالغ سعادته بتواجده في رحاب جامعة سوهاج وسط أبنائه الطلبة والطالبات، وبدأ حديثه عن تاريخ المؤامرات علي مصر، مشيرًا إلى أن المؤامرة على مصر بدأت منذ زمن طويل، بسبب تمتعها بموقع استراتيجي هام على الخريطة العالمية فهي رمانة الميزان في المنطقة بأكملها، موضحًا أن مصر صنعت التاريخ بحضارتها العريقة منذ آلاف السنين، وهي التي علمت العالم كل مجالات الحياة كالطب، الهندسة، العلوم والفنون.

وأضاف أن مصر تواجه تحديات كبيرة من الداخل والخارج، فعلينا جميعا أن نتكاتف ونتعاون مع الدولة بكافة أجهزتها لمواجهة هذه المؤامرات والتحديات، ودحر الإرهاب والتطرف وكشف الحقائق وتغيير الصورة السلبية المعكوسة عن الوطن.

وقال الدكتور حسان النعماني عميد كلية الطب البشري والمشرف على طلاب من أجل مصر، إنه تم تنظيم هذا اللقاء إيمانًا بدور المفكريين والخبراء في تعريف الشباب وتثقيفهم وتوعيتهم بعراقة بلدهم الغالية مصر وهويتها، مؤكدًا أن مصر ليست فقط دولة تاريخية، بل دولة فريدة من نوعها علمت العالم الحضارات وصدرت كل ماهو جديد، كما حث النعماني الطلاب في كلمته على الشعور بالفخر والاعتزاز بالانتماء للوطن والمحافظة على ممتلكاته وحمايته من الأعداء.