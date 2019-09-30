نائب عراقي: وفاة 10 معتقلين بسجون صلاح الدين بسبب التعذيب

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قال جاسم الجبارة، عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة صلاح الدين، إن نحو 10 معتقلين قضوا نحبهم في سجون محافظة صلاح الدين أثناء التحقيق معهم بتهم الإرهاب.

وأضاف الجبارة في حديث أمام جلسة لمجلس المحافظة اليوم الاثنين حضرها محافظ صلاح الدين ورئيس المجلس المحلي، أن "المعتقلين تعرضوا لأشد أنواع التعذيب في مواقف الشرطة ومكافحة الإرهاب مما أدى إلى وفاتهم بسبب عدم تحمل أجسادهم لمزيد من العذاب".

وأوضح الجبارة أن الموقوفين لم يجر عرضهم على القضاء مطلقا، وأن أغلب التهم الموجهة إليهم باطلة.

وطالب الجبارة الجهات العراقية المختصة "بتحقيق فوري في أسباب وفاتهم، وإحالة من يثبت قيامه بالتعذيب إلى القضاء".

ودعا الجبارة المسؤولين الإداريين ومجلس المحافظة إلى "تقديم بلاغ للجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي للوقوف على وضع السجون والمعتقلات في محافظة صلاح الدين لتحقيق العدالة الجنائية وعدم إلحاق الظلم بالأبرياء".