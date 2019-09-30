الشكوك تحوم حول مشاركة دي بروين أمام دينامو زغرب

تحوم الشكوك حول مشاركة البلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي أمام دينامو زغرب الأوكراني، غدًا الثلاثاء، في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس" العالمية فإن دي بروين غاب عن تدريبات الفريق، التي أقيمت اليوم الاثنين، استعدادًا لمواجهة دينامو زغرب.

وشهد الظهور الأخير لـ دي بروين رفقة مان سيتي أمام إيفرتون تعرضه للإصابة في كاحله، الأمر الذي غادر على إثرها النجم البلجيكي ملعب المباراة في الدقيقة 80 من عمر اللقاء الذي جمعهما السبت الماضي، في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي وانتهت بفوز السيتي بثلاثة أهداف لهدف.

وكان دي بروين أكد عقب انتهاء مواجهة إيفرتون أنه لا يعاني من آلام في كاحله، قائلًا: "أعتقد أني في حالة جيدة".