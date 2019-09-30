رئيس الوزراء العراقي: صادراتنا النفطية للصين تشكل حاليا 25% من صادرات العراق

كشف رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي -أمس الأحد- أن صادرات العراق النفطية إلى الصين تشكل 25% من إجمالي صادرات العراق النفطية الشهرية إلى الأسواق العالمية.

وقال عبد المهدي -لمجموعة من مراسلي القنوات الفضائية العراقية-: "العراق يصدر يوميا مليون برميل من النفط الخام إلى الصين بما يشكل 25% من إجمالي صادرات العراق النفطية للأسواق العالمية شهريا"، مضيفا: "الصين شريك كبير للعراق ونستورد كميات كبيرة من البضائع الصينية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة".

وأوضح أن "عقود التراخيص النفطية لاستثمار الحقول النفطية العراقية التي أبرمها مع الشركات العالمية ليست عقود مثالية وبها شوائب لكنها أوجدت شريكا لديه تكنولوجيا وفق معايير عالية وحققت نتائج كبيرة جعلت من العراق رابع أكبر منتج ومصدر للنفط الخام في العالم وثاني أكبر منتج ومصدر في منظمة أوبك".

وذكر أن "جولات التراخيص -وإن كانت فيها إشكالات- لكنها حققت مرتبة متقدمة للعراق فضلا عن أنها حققت نهوضا بالإنتاج النفطي العراقي في غضون 3 سنوات".

وجدد رئيس الحكومة العراقية موقف بلاده الثابت بضرورة أن "تتحقق التهدئة في المنطقة"، قائلا: "للعراق دور إيجابي ونسعى إلى تحقيق الحل فيما يتعلق بقضايا اليمن وما يتعلق بالأزمة بين الولايات المتحدة وإيران ومساعي العراق سيكون لها نتائج إيجابية وهناك تجاوب من طهران والرياض واليمن باتجاه التهدئة".

واعتبر أن "حل أزمة اليمن يشكل حلا أساسيا لازمة المنطقة وسنواصل الجهد.. ونقلنا رسالة إلى المملكة العربية السعودية بهذا الاتجاه وهو أن قضية اليمن تمثل حلا لأزمة المنطقة".

وأضاف -في معرض رده على أسئلة مراسلي القنوات الفضائية- أن "ما يميز دور العراق الحالي هو أن علاقاته جيدة مع جميع أطراف الأزمة والعراق ليس محايدا بل يضع ثقله لحل المشاكل ودائما نحاول إبقاء علاقاتنا إيجابية مع الجميع لإنهاء الأزمات".

وجدد عبد المهدي موقف حكومته بشأن "عدم السماح لضباط الجيش العراقي ارتياد مقار السفارات الأجنبية في البلاد دون أخذ موافقات من قياداته واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في طرح الآراء التي تخض القوات المسلحة العراقية ومنع العسكريين من الخوض في العمل السياسي"، مؤكدا: "نحن صارمون ولن نتسامح في هذه المواضيع".

وشدد على أنه "لا يمكن ترك المؤسسة العسكرية في العراق لتدار بأهواء القيادات العسكرية وأن القادة العسكريين والضباط والمراتب غير مسموح لهم بالتعاطي مع السياسة".