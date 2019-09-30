جلال يشيد بدور جماهير بورسعيد في فوز المصري علي ماليندي

أبدي إيهاب جلال المدير الفني للمصري البورسعيدي عن سعادته لتأهل فريقه إلى دور الـ32 الإضافي ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية)، أمس الأحد.
وقال جلال في تصريحات صحفية أمس الأحد إن تواجد الجماهير بهذا الشكل المميز منح لاعبيه دافعا كبيرا للاعبين للعطاء داخل الملعب وتحقيق الفوز 3 / 1 على ماليندي بطل زنجبار في مباراة الإياب التي أقيمت أمس.
وكان المصري فاز في مباراة الذهاب 4 / 1 ليصعد للدور التالي فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 7 / 2.
وأضاف أن المباراة كانت فرصة للدفع بعدد كبير من اللاعبين الذين لم يشاركوا بصفة أساسية مع الفريق خلال الفترة الأخيرة ، خاصة أنه فضل إراحة عدد من لاعبيه الأساسيين مثل سعيدو سينبوري وفريد شوقي ومحمود وادي وذلك نظرا لضيق الوقت قبل مباراة الاسماعيلي بالجولة الثانية من الدوري المصري والمقرر اقامتها على ستاد الجيش ببرج العرب أيضا الأربعاء المقبل قبل نحو ثلاثة أيام فقط من مباراة الاتحاد السكندري والمقرر اقامتها على ستاد الجيش بالسويس في الخامس من أكتوبر المقبل.
وأوضح أنه يثق في تصاعد أداء اللاعبين بمرور الوقت وذلك بعد انسجامهم مع بعضهم البعض ، وكذلك انصهار اللاعبين الجدد مع القدامى واكتساب جميع اللاعبين للياقة المباريات الرسمية التي تختلف بشكل كبير عن أداء اللاعبين في المباريات الودية والتدريبات اليومية.