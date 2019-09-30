جلال يشيد بدور جماهير بورسعيد في فوز المصري علي ماليندي

وقال جلال في تصريحات صحفية أمس الأحد إن تواجد الجماهير بهذا الشكل المميز منح لاعبيه دافعا كبيرا للاعبين للعطاء داخل الملعب وتحقيق الفوز 3 / 1 على ماليندي بطل زنجبار في مباراة الإياب التي أقيمت أمس.

وقال جلال في تصريحات صحفية أمس الأحد إن تواجد الجماهير بهذا الشكل المميز منح لاعبيه دافعا كبيرا للاعبين للعطاء داخل الملعب وتحقيق الفوز 3 / 1 على ماليندي بطل زنجبار في مباراة الإياب التي أقيمت أمس.

وقال جلال في تصريحات صحفية أمس الأحد إن تواجد الجماهير بهذا الشكل المميز منح لاعبيه دافعا كبيرا للاعبين للعطاء داخل الملعب وتحقيق الفوز 3 / 1 على ماليندي بطل زنجبار في مباراة الإياب التي أقيمت أمس.