«مجلس السيادة»: لن نقدم تنازلات مقابل رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب



الفكى: الحكومة الانتقالية ولدت من رحم الثورة ولم يطلب أحد منا بشكل رسمى التطبيع مع إسرائيل

قال المتحدث باسم «مجلس السيادة» السودانى، محمد الفكى: إن الخرطوم لن تقدم أى تنازلات مقابل رفع أمريكا اسم السودان من قائمة الدول التى تتهمها برعاية الإرهاب.

وأضاف الفكى، فى تصريحات صحفية: «لم نسمع بأى اشتراطات من الإدارة الأمريكية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب»، وتابع: «عهدنا أن السودان دولة حرة ومستقلة، ولا تفكر إلا وفقا لمصالحها»، وفقا لما نقله موقع «الراكوبة نيوز» السودانى.

وأكد الفكى أن «الفترة الحالية تحتاج حاجة ماسة للانفتاح على العالم والاستفادة من المؤسسات الدولية، خاصة وأن كثيرا من المشروعات تحتاج إلى التمويل، والاستفادة من المراكز العالمية، والوصول إلى مراكز البحوث الدولية، ورفع الديون (أكثر من 45 مليار دولار)».

وبشأن احتمال تقديم السودان تنازلات لرفع اسمه من القائمة الأمريكية، أجاب الفكى بأن «حكومة الفترة الانتقالية ولدت من رحم الثورة، وتتمتع بسند شعبى كبير من جميع أطياف الشعب السودانى، وبالتالى ليس هناك أية حاجة لتقديم تنازلات».

وحول ما يتردد عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل كأحد شروط واشنطن لرفع اسم السودان من القائمة الأمريكية، قال الفكى: «هذا الحديث سمعناه كثيرا، لكن لم يطلبه منا أحد بصورة رسمية».

وتابع: «السودان لديه التزام تجاه القضية الفلسطينية، وهو أمر معروف، ولا نفكر فى هذه القضية بمعزل عن دول الإقليم فى الجوار العربى، فهذه ليست قضية سياسية أو تجارية واقتصادية فقط، بل قضية تاريخية وأمنية وملفاتها مرتبطة مع بعضها البعض، لذلك الأصلح دائما أن ندخل إلى هذه القضية برؤية موحدة؛ لأننا نحتاج إلى ثقل الدول العربية تجاه هذه القضية».