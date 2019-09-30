 الخارجية التونسية: المساعي متواصلة لحل قضية إيقاف ليبيا مركبي صيد تونسيين - بوابة الشروق
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الخارجية التونسية: المساعي متواصلة لحل قضية إيقاف ليبيا مركبي صيد تونسيين

علم تونس
علم تونس
أ ش أ
نشر فى : الإثنين 30 سبتمبر 2019 - 7:04 م | آخر تحديث : الإثنين 30 سبتمبر 2019 - 7:04 م

 

أكد مصدر مسئول بوزارة الشئون الخارجية التونسية، أن المساعي الحثيثة متواصلة بين السلطات التونسية والليبية، لحل قضية إيقاف السلطات الليبية مركبي صيد تونسيين، على متنهما 16 بحارا.

وأوضح المصدر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاثنين، أن إيقاف المركبين تم أمس الأحد، وأن مساعي حلحلة هذا الإشكال وإطلاق سراح المركبين وطاقميهما، تقودها القنصلية العامة التونسية بليبيا والسفارة الليبية في تونس.

وأضاف أن بحارة المركبين أكدوا أنهم كانوا يمارسون الصيد في المياه الإقليمية ولم يدخلوا المياه الليبية .

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