«حلم» تحتفل بتخرج الدفعة الأولى لـ«SEED» لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيليهم لسوق العمل

احتفلت "حلم" اليوم الموافق 29 من سبتمبر بالشراكة مع السفارة الأيرلندية بتخرج الدفعة الأولى من برنامج "SEED" لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيليهم لسوق العمل، في مقر السفير الأيرلندي بالزمالك، قام الأحتفال بحضور "شون أوريجان" السفير الأيرلندي و"ديفيد هانيجان" رئيس البعثة الأيرلندية، و"رامز ماهر" العضو المؤسس والمدير التنفيذي بمؤسسة حلم، "آمنة الساعي" العضو المؤسس وورئيس مجلس الإدراة بمؤسسة حلم.

يهدف برنامج "SEED" إلى تحسين مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة ، من خلال استخدام منهج متعدد المراحل يبدأ بتعليمهم مهارات العمل الأساسية ومن ثم تزويدهم ببرامج متطورة كلاً حسب احتياجاته لجعلهم قادرين على مواكبة سوق العمل في مصر.

يضم"SEED" عدداً من الورش والبرامج اهمها، التدرب على مهارات التواصل، العرض والتقديم، تنظيم الوقت، التكيف مع التغيرات، حل المشكلات، وفهم الذات، آداب العمل، بلأضافة إلى برنامج التمية الذاتية، من المقرر استقبال الدفعة التالية في بداية عام 2020.

أوضحت "آمنة الساعي" العضو المؤسس ورئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة، أن هذا اليوم يشكل اهمية كبيرة وفقاً لخطط "حلم" في استمرارية تخرج دفعات جديدة من الأشخاص ذوي الإعاقة قادرة على مواجهة سوق العمل بقوة، فنحن نحتفل اليوم بتخرج 17 متدرب شاركناهم احلامهم وطموحهم وايضاً مشاكلهم وشاهدنا خلال فترة التدريب مدى التطور الملحوظ في ادائهم مما اعطانا الدافع للاستمرار والدعم الفترة القادمة ومتابعة وصولهم للخطوات المرجوة، انا سعيدة لاننا شاركناهم جزءاً من احلامهم.

كما صرح "ديفيد هانيجان" رئيس البعثة الأيرلندية، بأننا فخوريين بدعم هذا المشروع بالتعاون مع "حلم" التي من خلالها شاهدنا كم كبير من الإيجابية والحماس من قبل المشتركين من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تطوروا بسرعة ونحن اليوم نحتفل ببداية طريقهم في سوق العمل وتحقيق اهدافهم.

واضافت "آية فتوح" احد خريجي SEED من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، أن هذا البرنامج لم يعد فقط برنامجاً تدريبياً فحسب بل هو تجربة فريدة قمنا بمعايشتها لمدة شهرين تعلمنا منها أن نستغل كل الفرص والمحاولات لتحقيق احلامنا فكل خطوة تؤهلنا لأن نكون افضل في اختيار الخطوات التالية ومن ثم الوصول لأهدافنا في الوقت المناسب.

يذكر أن "حلم" تعمل حالياً على تهيئة اول محطتى مترو متاحين للأشخاص ذوي الإعاقة، وتتضمن التغييرات عمل أول بلاطة تحذيرية بشريط المترو لمنع الحوادث المحتملة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، من المقرر الانتهاء منهم في بداية سنة 2020.