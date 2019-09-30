مصر المقاصة يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الزمالك

استأنف فريق مصر المقاصة تدريباته اليوم الإثنين بالملعب الفرعي للدفاع الجوي بالقاهرة، استعدادا لمباراة الزمالك المقرر إقامتها الخميس المقبل على ستاد السلام في الأسبوع الثاني من الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للمقاصة بقيادة أحدم حسام ميدو، قد منح لاعبي الفريق الفيومي راحة سلبية لمدة 24 ساعة، على أن يبدأ الفريق اليوم استعداداته لمواجهة الفريق الأبيض.

وكان الفريق الفيومي قد خاض مباراة ودية أمام عرب الرمل وفاز فيها 3/1، حيث أحرز الأهداف أحمد محسن وصلاح أمين وعبد الله مجدى في إطار استعدادات المقاصة لثاني جولاته بمسابقة الدوري العام.

ويمتلك المقاصة ثلاث نقاط في رصيده حتى الآن بعد فوز ثمين حصده أبناء الفيوم في الجولة الأولى على أسوان بنتيجة 3/2، في المباراة التي أقيمت على ملعب أسوان بصعيد مصر.