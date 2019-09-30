حركة الشباب تستهدف قاعدة عسكرية أمريكية وقافلة أوروبية في الصومال

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هاجم مسلحو حركة الشباب ذات الصلة بتنظيم القاعدة قاعدة عسكرية أمريكية بالقرب من العاصمة الصومالية مقديشو.

كما استهدف المسلحون قافلة عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي باستخدام سيارة مفخخة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن عبدالرحمن موسى علي، أحد أفراد الجيش الصومالي القول هاتفيا: "نحن على علم بأن مسلحي الشباب فجروا سيارتين مفخختين عند قاعدة عسكرية أمريكية في منطقة باليدوجلي اليوم"، وأضاف: "المسلحون هاجموا القاعدة من جهات مختلفة".

وأشار إلى أن الجنود بالقاعدة اشتبكوا مع المهاجمين، مما أدى لوقوع خسائر بشرية في صفوف الجانبين.

ويشار إلى أن القوات الأمريكية تستخدم هذه القاعدة لتدريب الجيش الوطني الصومالي.

وفي واقعة أخرى، اصطدم المسلحون بسيارة مفخخة بقافلة تقل مستشارين إيطاليين بالقرب من أكاديمية تدريب عسكرية في مقديشو، بحسب ما قاله أحد رجال الشرطة.