أمين عام بيت الزكاة: التكفل بنفقات أمانى شقيقة الطفلة جنة حتى المرحلة الجامعية

قال الدكتور صفوت النحاس، أمين عام بيت الزكاة، تعليقًا على أسرة الطفلة جنة، إنه على الرغم من جميع الحالات التى تعرض عليه والتي تتعدى 50 حالة يوميًا، إلا أنه لم يعرض عليه مثل هذه الحالات من قبل، معقبًا «كما لو كانوا مش بشر».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc» مساء الأحد، أن حالة الأسرة بالكامل حالة شاذة غير طبيعية بداية من الأب الذي هجر أسرته، والأم الكفيفة نتيجة عنف زوجها، والجدة غير الطبيعية، منوهًا أنه «من الممكن دراسة حالة الأسرة ولكن الموضوع معقد وفي حالة استحقاقهم للزكاة سيتم صرفها لهم».

وأوضح أن فضيلة الإمام الأكبر وجه تعليماته بالتكفل بنفقات أماني شقيقة الطفلة «جنة» ضحية التعذيب، كاملًا من التعليم والملبس والمأكل وحتى وصولها للمرحلة الجامعية، مشيرًا إلى إرسال مندوب بيت الزكاة غدًا إلى أماني لتوصيل رسالة فضيلة الإمام لها، والذي قرر أن يتولاها إنسانيًا قبل أي شيء.