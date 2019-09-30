اليونان تعمل على خفض حدة التوتر في مخيم مكتظ للاجئين بعد وفاة شخصين

تعمل السلطات اليونانية، اليوم الاثنين، على خفض حدة التوتر في مخيم موريا للاجئين في جزيرة ليسبوس، بعد وفاة شخصين إثر اندلاع حريق في المخيم المكتظ باللاجئين.

وقال ستراتوس كيتيلس عمدة مدينة ميتيليني عاصمة الجزيرة لتلفزيون سكاي " يجب نقل الآلاف من المهاجرين إلى البر الرئيسي في أسرع وقت ممكن"، مضيفا "لا يمكن أن يستمر الأمر هكذا".

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء اليوناني برئاسة كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الاثنين في أثينا لمناقشة الخطوات التي يجب اتخاذها.

وكانت الحكومة قد قالت الأسبوع الماضي إنها تعتزم نقل 10 الآلف شخص من الجزر الواقعة على بحر إيجة إلى البر الرئيسي لتخفيف الضغط.

وكانت سيدة وطفلها قد لقيا حتفهما أمس الأحد إثر اندلاع حرائق في مخيم موريا ومخيم قريب منه. ولم يعرف بعد سبب اندلاع الحرائق، وبعد ذلك بدأ اللاجئون في القيام بأعمال شغب واشتبكوا مع الشرطة.

وتضرر المخيم، الذي يعد جزئا من مركز لدراسة طلبات اللجوء، بصورة كبيرة.

وأرسلت السلطات تعزيزات من الشرطة الخاصة للجزيرة خلال الليل، وبدا أن الوضع مازال متوترات في الجزيرة اليوم.