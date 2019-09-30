محافظ مطروح: إنهاء مشكلة تسرب مياه الصرف للاستفادة منها في الزراعة



قال اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، إنه جارى الإسراع فى إنهاء مشكلة تسرب مياه الصرف بقرية علوش مع تشكيل لجنة من الجهات المختصة بما فيها جامعة مطروح لدراسة الأثر البيئى والاقتصادى للاستفادة من مياه الصرف المعالجة والاستفادة منها فى زراعة المنطقة المقترحة من مركز الاستشعار عن بعد.

جاء ذلك خلال اجتماع جلس جامعة مطروح الأول برئاسة الأستاذ الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح،حيث رحب محافظ مطرو ح بكافة المقترحات التى تعمل على تنمية المجتمع المحلى والوقوف على احتياجاته التنموية، خاصة فى مجال تنمية الثرورة الزراعية والحيوانية سواء تحسين السلالات الحيوانية خاصة أغنام البرقى والحفاظ عليها أو تحسين تقاوى النباتات والشتلات الزراعية، أو مواجهة الآفات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ومجالات التجميل والحفاظ على المظهر الحضارى، مع استعداد المحافظة لتقديم الدعم اللازم، والدعوة لاقامة المعارض لتسويق المنتاجات الزراعية المتميزةبمطروح خاصة العنب والتين والزيتون والبلح.

وقدم محافظ مطروح التهنئة للدكتور مصطفى النجار لتوليه منصب رئيس جامعة مطروح وكذلك تهنئة العاملين والطلاب بمناسبة العام الجديد.

وأشار محافظ مطروح إلى أهمية دور الجامعة فى التوعية ونشر الوعى الوطنى بين الطلاب وبما يتم من مشروعات تنموية مع ضرورة الوعى بكيفية مواجهة الشائعات وإدراك التحديات وأهمية الحفاظ على الوطن.