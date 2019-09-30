من هو «عبدالله عبدالله» الذي أعلن فوزه برئاسة أفغانستان قبل النتائج الرسمية؟!

مبكرا وقبل إعلان اللجنة الإنتخابية الأفغانية عن نتائج الإنتخابات الرئاسية الأولية، التي من المقرر الإفصاح عنها في 19 أكتوبر القادم، أعلن رئيس السلطة التنفيذية في أفغانستان، عبدالله عبدالله، عن فوزه في الجولة الأولى في الإنتخابات الرئاسية، التي جرت السبت الماضي، أمام الرئيس المنتهية ولايته أشرف غني، وذلك رغم تواصل عملية فرز الأصوات، بحسب موقع "العربية".

وأعلن عبد الله عن النتيجة خلال مؤتمرا صحفيا، اليوم الاثنين، وقال إنه حصل على أغلبة الأصوات في الجولة الإنتحابية الأولى، مؤكدا أنه لن تجري جولة انتخابية ثانية، في الوقت الذي قالت فيه اللحنة الإنتخابية الأفغانية إنها لن تظهر النتائج النهائية قبل 7 نوفمبر المقبل، في انتخابات شارك فيها ما يقرب من 20 مليون ناخب، أي ما يعادل 20% من عدد الناخبين، بحسب تقديرات غير رسمية، مقارنة بانتخابات الرئاسية لعام 2014 التي أدلى فيها 7 ملايين فقط بأصواتهم.

ولكي يفوز مرشح ما بمنصب الرئيس، يلزم حصوله على أغلبية الأصوات بنسبة تتعدى النصف، وإلا ستجرى جولة ثانية لإعادة الإنتخابات بين مرشحين إثنين أعلى تصويتا.

من هو عبد الله عبد الله؟..

1. ولد في 5 سبتمبر 1960 بمدينة كابل لأسرة مسلمة

2. هو الأخ العاشر لـ 7 شقيقات وشقيقان.

3. متزوج ولديه ثلاث بنات وابن.

4. كان والده غلام محيي الدين خان مسؤولا حكوميا ساميا يعمل في تقسيم الأراضي.

5. تخرج في جامعة كابل كطبيبا للعيون عام 1983.

6. في عام 1985، أصبح وزيرا للصحة في جبهة بنجشير للمقاومة، وقام بتنسيق العلاجات لمقاتلي المقاومة والسكان المدنيين،

7. بعدها أصبح مستشارًا لقائد المجاهدين أحمد شاه مسعود، إبن الملك شاه في الحرب السوفيتية.

8. ثم عضوًا بارزًا في التحالف الشمالي ومستشارًا لأحمد شاه مسعود.

9. في عام 1992 عين رئيسًا للأركان ومتحدثا باسم وزارة الدفاع بعد سقوط الحكومة الشيوعية.

10. في عام 1996 عين كوزيرا للخارجية بعد استيلاء طالبان على الحكم.

11. كما عمل لفترة كطبيب خلال أواخر التسعينيات.

12. أعيد تعيينه وزيراً للخارجية في عام 2004.

13. خاض الانتخابات الرئاسية في عام 2009 مستقلا وحقق التعادل.

14. أنشأ التحالف من أجل التغيير والأمل في عام 2010، ليصبح الآن التحالف الوطني والذي حصد أغلبية البرلمان.

15. خاض الانتخابات الرئاسية للمرة الثانية في عام 2014 بتعادل.

16. نتيجة التعادل شكل حكومة وحدة مع منافسه وشغل فيها منصب الرئيس التنفيذي للبلاد منذ 2014 وحتى اليوم.