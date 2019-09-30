

أعادت السلطات العراقية والسورية، اليوم، فتح معبر القائم ــ البوكمال الحدودى بين البلدين للتجارة والأفراد، بعد خمس سنوات من إغلاقه بسبب الحرب ضد تنظيم «داعش» الإرهابى.

وعبرت الاثنين أولى الشاحنات من هذا المنفذ الذى يعتبر الوحيد اليوم الواقع تحت سيطرة الحكومة السورية والسلطات الفيدرالية العراقية.

وكان هناك منفذ آخر، وهو معبر الوليد الحدودى، ولكنه دمر بالكامل جراء المعارك. أما المعابر الأخرى على طول الحدود العراقية السورية، ومعظمها يقع فى مناطق صحراوية وجبلية، فتقع ضمن مناطق سيطرة الأكراد، الذى يتمتعون بحكم ذاتى فى العراق وإدارة ذاتية معلنة فى سوريا، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وفى عام 2014، وبعد سيطرتهم على ما يقارب ثلث مساحة العراق ومساحات شاسعة من سوريا، بدأ مسلحو تنظيم «داعش» رسم حدود «الخلافة» التى أعلنوها فى ذلك الحين.

ورمزيا، أقدم مسلحو «داعش» على جرف الحواجز المقامة على الحدود بين سوريا والعراق، وفرضوا سيطرتهم على تلك الصحراء السهلة الاختراق.

وقضاء القائم الذى يقع فى أقصى غرب محافظة الأنبار الصحراوية العراقية الممتدة إلى تخوم بغداد، كان لمدة طويلة منطقة تهريب؛ حيث تسكن عشائر على جانبى الحدود.

ورحب وزير الداخلية السورى محمد خالد الرحمون بإعادة فتح المعبر، معتبرا ذلك «ثمرة انتصارات شعبينا على المجموعات الإرهابية المسلحة بمختلف مسمياتها وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابى».