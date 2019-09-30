أكد سفير فرنسا بالقاهره ستيفان روماتيه، اليوم الأحد، أن العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية قوية خاصة في مجال الشركات الناشئة، قائلًا: "إن العلاقات بين الجانبين في تلك الفترة هي أفضل ما يكون".

وأوضح روماتيه في تصريحات صحفية للشروق، مساء اليوم الأحد، خلال احتفالية بالقنصلية الفرنسية وبحضور قنصل فرنسا جينيا ايريرا، أن هناك العديد من القضايا والهامة التي تجمع بين الجانبين، مضيفًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "التقيا في نيويورك الأسبوع الماضي، وبحثا القضايا الهامة وفي مقدمتها الوضع في ليبيا، وقام وزير الخارجية الفرنسي بزيارة مصر في الآونة الأخيرة".

ولفت إلى أن هناك العديد من أوجه التعاون ومشروعات البنية التحتية التي تنفذها فرنسا في مصر، بمجال الطاقة والنقل، مشيدًا بأهمية "القمة التقنية" التي تستضيفها مكتبة الإسكندرية وتجمع بين الشركات المصرية والفرنسية التي ترغب في الاستثمار في مصر.

وشدد على حرص فرنسا على مشاركة مصر في مجال الشركات الناشئة باعتباره موضوعًا حيويًا، متابعًا أن إحدى الشركات الفرنسية الناشئة اختارت مصر لتكون شريكًا أساسيًا في مشروعها الخاص بالحفاظ على البيئة في مياه البحر المتوسط من خلال تصنيع سفينة تمتص المخلفات البلاستيكية.

وأشار روماتيه، إلى حب الرئيس الراحل جاك شيراك، لمصر والشعب المصري، وأنه حرص على تمويل مترو أنفاق القاهرة.