رئيس جامعة بني سويف: مصلحة الطالب هي أولوية اهتمامنا

شهد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، حفل تخرج الطلاب الجدد بكلية الإعلام بحضور الدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية ، والدكتورة أماني ألبرت وكيل كلية الاعلام والمستشار الاعلامي للجامعة، والدكتور عبد الرحيم درويش وكيل الكلية لشئون الطلاب والدكتورة نسرين حسام الدين وكيل الكلية لخدمة المجتمع، وسط حضور لافت من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب .

وخلال كلمته رحب الدكتور منصور بالطلاب الجدد، مؤكدًا أن الكلية شهدت تطويرًا كاملًا في الآونة الأخيرة، وتمتلك نخبة من الكوادر العلمية والإمكانيات من استديوها ومعامل صحافة إلكترونية متطورة، ودعا إلى ضرورة إنشاء برامج جديدة وعمل بروتوكولات مشتركة مع العديد من المؤسسات الإعلامية .

وتابع رئيس الجامعة أن هناك اهتمامًا بتطوير العملية التعليمية كالشاشات الذكية التفاعلية ورفع كفاءة المعامل، لافتا إلى أن الجامعة تتحمل كافة المصروفات للطلاب غير القادرين ، كما أن هناك دعم للكتاب الجامعي ، واهتمام بالملف الصحي للطلاب حيث تجاوزت مصاريف العلاج للطلاب العام الماضي ما يزيد عن 12 مليون جنيه.

أما فيما يخص ملف المدن الجامعية، أكد الدكتور منصور أن الجامعة تحرص على مصلحة الطلاب في إطار القانون والقواعد ، فالجامعة ملتزمة بتطبيق نظام النقاط في التحاق الطلاب المدن الجامعية، مضيفًا أن الجامعة تعمل على رفع كفاءة المدن الجامعية بشارع صلاح لتحسن مستوى الخدمة المقدمة للطلاب.