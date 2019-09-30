عمرو أديب: الناس في مصر لازم تتحط في عيون الوزراء

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه لا بد على الدولة من زيادة الاهتمام بالمواطنين والخدمات المقدمة إليهم خلال الفترة المقبلة.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد: "أما الناس بتنزل الشارع أو بيتضايقوا محدش يعرف وزير، يقولك التموين يا سيسي، والبلد راحت، هو عنده حق، لأن البلد راحت بالنسبة له، فلازم نزود الاهتمام بالبشر وخدمات الناس".

وتابع: "لازم بقى الناس اللي بتشتغل في الخدمات، زي المحليات والنظافة والتعليم والصحة، وكل وزير يهتم بكل واحد ويحطه في عينيه، الناس في مصر لازم تتحط في عيون الوزراء".