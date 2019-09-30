مدير شركة يمنح طالبا سيارة هدية لسيره 32 كيلومترا على قدمه ليلحق بيوم عمله الأول

منح مدير شركة أمريكية سيارة جديدة هدية لموظف؛ لسيره 20 ميلا أي ما يعادل 32 كيلومترا على قدميه، ليلحق بيومه الأول في العمل، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

تعطلت سيارة الطالب جامعي والتر كار، قبل البدء في عمله الجديد بيوم واحد في شركة تدعى "بيلارتس" لنقل الأثاث، ما وضعه في مأزق واحتماليه لضياع فرصة العمل التي سعى كثيرا من أجل الحصول عليها، خاصة بعد أن تدمر منزله إثر إعصار كاترينا، إلا أنه جلس يفكر كيف يمكن الوصول إلى العمل في المعاد المحدد، لكنه لم يجد طريقة سوى أن يقطع المسافة سيرا على الأقدام عبر ضواحي برمنجهام، إلى المنزل الذي سيتم نقل أثاثه.

وتناول كار البالغ 21 عاما وجبة العشاء ونام في الساعة الثامنة، ليستيقظ في منتصف الليل، ويبدأ رحلة سيره قدما للعمل والتي تبلغ 8 ساعات، وخلال رحلته اوقفه ضابط شرطة ليتفحص أمره وليطمئن على حاله الصحيه بعدما جلس كار على جانب الطريق ليستريح.

وأخبر كار ضابط الشرطة بما يفعله، حتى اعرب الضابط عن شدة إعجابه بشجاعته، ودعاه إلى تناول الإفطار معه، ومن ثم وصل الشاب إلى موقع عمله بصحبة الضابط ليقود مهامه على أفضل وجه في يومه الأول.

- نشاط ومشاعر طيبة

وصل كار ومعه الضابط في الساعة 6:30 صباحا، إلى منزل العميلة الأولى "جيني لامي" التي سيقوم بنقل أثاث منزلها مع عدد من العمال الآخرين التابعين للشركة، وشرح الضابط لصاحبة المنزل ما حدث، حتى أشادت به ونشرت القصة على فيسبوك، وانهالت التبرعات على كار من قبل رواد موقع التواصل الاجتماعي؛ ليتمكن من إصلاح سيارته القديمة، وبلغ حجم التبرعات إلى أكثر من 8 آلاف دولار.

- سيارة مكافأة

وعقب سماع لوك ماركلين، الرئيس التنفيذي للشركة، بالخبر قرر الذهاب في عطلة نهاية الأسبوع لمقابلة كار وسماع قصته بنفسه، حتى سلمه في نهاية المقابلة مفاتيح سيارته الجديدة، معربا له باعتزازه لما قام به ومن ثم عانقه.