مؤتمر «التنمية المستدامة الطريق لدعم السياحة بالإسكندرية» يناقش تحديات التنمية المستدامة بإفريقيا

قال رئيس مؤتمر الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة علي رضوان، إن أفريقيا تمتلك ثروات هي الأكبر في العالم، و60% من الأراضي الصالحة للزراعة، ونصف مخزون العالم من البلاتونيوم والكوبالت والماس وأهم صادراتها الصناعية التي تضاعفت في العقد الماضي.

جاء ذلك خلال حضوره مؤتمر (التنمية المستدامة الطريق لدعم السياحة) والذي انطلق اليوم /الاثنين/ تحت شعار (أفريقيا في عيون مصر) بالإسكندرية، ويعرض الرؤية الأفريقية لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وأضاف رضوان: "انه تم وضع خطة عمل ضمن استراتيجية التنمية المستدامة؛ لفتح سوق كبير في أفريقيا مدعومًا بمبادرات فاعلة تلبي مطالب التنمية، وتوفر فرصًا ضخمة للمشروعات المشتركة في أفريقيا للاتحاد الأفريقي".

من جهته.. قال السفير محمد عبد الغفار رئيس المجلس الاقتصادي الإفريقي: "إن مصر تقوم بجهود مكثفة لتطوير الآليات الإفريقية لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، وإعادة إحياء السياسة الإفريقية ذات الصلة عن طريق مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية".

وأضاف عبد الغفار: "أن الدول الأفريقية أصبحت تتمتع بمشروعات ضخمة من البنية الأساسية السياحية الآمنة التي أصبحت تجذب أعدادًا كبيرة من الشخصيات العالمية".

يشار إلى أن هذا المؤتمر يحظى برعاية ومشاركة وزارات (السياحة - الآثار - الكهرباء والطاقة المتجددة - البيئة - التضامن الاجتماعي)، وهيئات (تنشيط السياحة - الطاقة الجديدة والمتجددة) وسفارات (زامبيا - كينيا - سيراليون - غينيا - تنزانيا - ناميبيا - مالاوي).

وقد أقيمت الدورات السابقة للمؤتمر بدعم من رئاسة الوزراء وحظيت برعاية العديد من الجهات والوزارات المصرية والعربية، حيث انطلقت الدورة الأولي له بالأقصر في يناير 2017، بينما عقدت الدورة الثانية في الغردقة وعقدت الثالثة في القاهرة.