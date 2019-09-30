يترأس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، اجتماعا أمنيا يضم كبار القادة العسكريين والمسؤولين المدنيين، وذلك بالتزامن مع انتهاء مهلة كان وضعها لشن عملية عسكرية أحادية الجانب في شمال سوريا تعارضها الولايات المتحدة.

وكان أردوغان جدد قبل أيام تهديده بإطلاق عملية عسكرية أحادية في شمال سوريا في حال لم يتم إقامة "منطقة آمنة" مشتركة مع الولايات المتحدة بحلول نهاية سبتمبر.

ومن المتوقع أن تلقي التوترات مع الولايات المتحدة بظلالها على اجتماع مجلس الأمن القومي المقرر عصر اليوم. وكانت واشنطن حذرت من شن أي عملية بصورة أحادية في شمال سوريا ضد المسلحين الأكراد الذين تدعمهم الولايات المتحدة بينما تراهم تركيا تهديدا لسلامتها الإقليمية.

واعتبرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن ضجر الرئيس التركي قد ازداد بعدما فشل في عقد لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي في نيويورك.

وحذر جيمس جيفري مبعوث ترامب لسوريا الخميس الماضي من أن "أي عملية أحادية لن تؤدي إلى أي تحسن في الأمن لأي شخص" لأنها قد تؤثر على مجريات المعارك التي تقودها القوات الكردية ضد تنظيم داعش، وهو ما يمثل أولوية للولايات المتحدة في سوريا.

وكانت تركيا والولايات المتحدة اتفقتا في أغسطس على إقامة "مركز عمليات مشتركة" لتنسيق وإدارة إنشاء "منطقة آمنة" شمالي سوريا. وتهدف تركيا من هذه المنطقة إلى إبعاد المسلحين الأكراد عن حدودها.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا تعتبر المسلحين الأكراد في سورية الجناح السوري لمنظمة "حزب العمال الكردستاني" التركية التي تنشط في مناطق جنوب وشرق البلاد وتصنفها السلطات التركية "منظمة إرهابية" انفصالية.